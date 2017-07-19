Проспект Гагарина Нижнего Новгорода стал лидером по числу «пьяных» ДТП на территории региона по итогам I полугодия 2017 года. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно — аналитической работы регионального УГИБДД МВД России, на пр. Гагарина произошло 6 подобных ДТП.

Согласно информации, за первые 6 месяцев 2017 года в Нижегородской области произошло 246 происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, то есть каждое 8 ДТП. Жертвами подобных аварий стали 28 человек и еще 342 получили серьезные травмы и ранения.

Улицами, где чаще всего происходят ДТП по вине нетрезвых водителей в Нижнем Новгороде, стали пр. Гагарина с 6 ДТП, Московское шоссе с 5 ДТП, пр. Ленина с 4 ДТП, а также ул. Коминтерна и Удмуртская, где было зафиксировано по 3 «пьяных» ДТП.

Среди районов Нижегородской области самое большое число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения было зарегистрировано в Навашине, Арзамасе, Богородске и Воскресенском, где произошли по 2 подобных ДТП.

На областных автотрассах самое большое число «пьяных аварий» произошло на автодороге Кр. Мыс — Гнилицкие дворики, на подъезде к Дзержинску от трассы М7 и на 5-ом километре автодороги Работки — Порецкое.