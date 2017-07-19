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07:48 (мск), источник: НИА Самара

В поселке Большая Черниговка горел автомобиль

18 июля в 14:16 по адресу: Большечерниговский район, село Большая Черниговка, пер. Кооперативный, произошел пожар. Горело транспортное средство.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники. Пожар был локализован в 14:20, пожар ликвидирован в 14:25. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.

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