В поселке Большая Черниговка горел автомобиль

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники. Пожар был локализован в 14:20, пожар ликвидирован в 14:25. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.