В поселке Большая Черниговка горел автомобиль
18 июля в 14:16 по адресу: Большечерниговский район, село Большая Черниговка, пер. Кооперативный, произошел пожар. Горело транспортное средство.
18 июля в 14:16 по адресу: Большечерниговский район, село Большая Черниговка, пер. Кооперативный, произошел пожар. Горело транспортное средство.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники. Пожар был локализован в 14:20, пожар ликвидирован в 14:25. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает