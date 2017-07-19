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09:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградца будут судить за избиение охранника на территории здания РЖД

Жителя Калининграда будут судить за избиение охранника. Инцидент произошёл в августе 2014 года в Тихорецком переулке.

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл на территорию здания, принадлежащего ОАО «РЖД». Там у него возник конфликт с охранником, и злоумышленник избил оппонента. В результате здоровью потерпевшего был причинён вред средней тяжести. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

В отношении жителя города возбудили уголовное дело. Судебное заседание назначено на 8 августа.

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