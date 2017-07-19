Калининградца будут судить за избиение охранника на территории здания РЖД

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл на территорию здания, принадлежащего ОАО «РЖД». Там у него возник конфликт с охранником, и злоумышленник избил оппонента. В результате здоровью потерпевшего был причинён вред средней тяжести. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Московского районного суда.