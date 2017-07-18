В Подмосковье двое детей погибли из-за загоревшегося дивана
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели двоих маленьких детей при пожаре, который, предварительно, возник
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели двоих маленьких детей при пожаре, который, предварительно, возник
Инцидент произошел в городском поселении Андреевка Солнечногорского района. По данным СК, дети полутора и двух с половиной лет находились в квартире одни.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.