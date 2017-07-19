Фото: в Рыбно-Слободском районе ветром сорвало крыши
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В селе Урахча
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В селе Урахча
Частичный срыв кровли произошел на общей площади 290 квадратных метров. Повреждения были на здании, школы, сельского дома культуры и двух частных магазинов. Другим строениям ущерб не нанесен. Пострадавших нет.
Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в
На месте работает комиссия администрации муниципального района по оценке ущерба и планирования