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09:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: в Рыбно-Слободском районе ветром сорвало крыши

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В селе Урахча Рыбно-Слободского района ветром частично сорвало крыши нескольких зданий и строений, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

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Частичный срыв кровли произошел на общей площади 290 квадратных метров. Повреждения были на здании, школы, сельского дома культуры и двух частных магазинов. Другим строениям ущерб не нанесен. Пострадавших нет.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Рыбно-Слободском районе поступило сегодня днем.

На месте работает комиссия администрации муниципального района по оценке ущерба и планирования аварийно-восстановительных работ.

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