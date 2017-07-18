Филиппа Лиса приговорили к трем годам колонии за доведение до самоубийства

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«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — рассказала корреспонденту издания помощник судьи Тобольского районного суда Эльвира Якубова.

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По данным следствия, Будейкин склонял к суициду 16-летнюю жительницу Астрахани, а также 17-летнюю девушку из поселка Прииртышский в Тобольском районе Тюменской области. Обеих девушек удалось спасти.

14 июня Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении Филиппа Будейкина.

11 мая стало известно, что Филипп Будейкин признал вину в подстрекательстве к самоубийству.

Будейкин был задержан 15 ноября 2016 года. Из Солнечногорска его этапировали в Санкт-Петербург, где ему предъявили обвинение по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Следственные органы установили, что молодой человек через «группы смерти» во «ВКонтакте» подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, однако им удалось избежать смерти.