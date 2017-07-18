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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Филиппа Лиса приговорили к трем годам колонии за доведение до самоубийства

Тобольский районный суд приговорил администратора одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. Об этом сообщил корреспонденту издания 72.ru помощник судьи районного суда города Эльвира Якубова.

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«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — рассказала корреспонденту издания помощник судьи Тобольского районного суда Эльвира Якубова.

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По данным следствия, Будейкин склонял к суициду 16-летнюю жительницу Астрахани, а также 17-летнюю девушку из поселка Прииртышский в Тобольском районе Тюменской области. Обеих девушек удалось спасти.

14 июня Следственный комитет сообщил о завершении расследования в отношении Филиппа Будейкина.

11 мая стало известно, что Филипп Будейкин признал вину в подстрекательстве к самоубийству.

Будейкин был задержан 15 ноября 2016 года. Из Солнечногорска его этапировали в Санкт-Петербург, где ему предъявили обвинение по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Следственные органы установили, что молодой человек через «группы смерти» во «ВКонтакте» подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, однако им удалось избежать смерти.

Будейкин был помещен под стражу в следственный изолятор в петербургской тюрьме «Кресты». В начале февраля врачи психиатрической больницы признали его вменяемым.

Комментарии
1
Артур Джабраилов
надо его принудить с играть в его же игры но так чтоб он не помер а понял что он не бог .
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