По делу о коррупции в Янтарном осужден бывший следователь

Источник: Новый Калининград

53-летний калининградец состоял в приятельских отношениях с экс-заместителями главы администрации МО «Янтарный городской округ» Владимиром Ивановым и Алексеем Лапиным, которых суд ранее приговорил к 8,5 и 8 годам лишения свободы за получении взятки в особо крупном размере.

Мужчина попытался помочь чиновникам избежать уголовной ответственности. В июле 2014 года он обратился к своему знакомому следователю, работавшему в отделе по Центральному району Калининграда.

Он попросил следователя передать взятку своим коллегам, которые могли бы переквалифицировать возбужденное против чиновников дело на менее тяжкую статью УК РФ. Это позволило бы затем прекратить уголовное дело.

Следователь не имел возможность повлиять на ход расследования, но решил согласиться «передать» взятку. Он сообщил 53-летнему калининградцу, что за 4 млн рублей его коллеги смогут помочь чиновникам. В ночь на 18 июля 2014 года экс-следователь получил от калининградца оговоренную сумму.

Суд признал их обоих виновными соответственно в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере).