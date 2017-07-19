В Воронеже мужчина пытался украсть из магазина сладости на 1000 рублей
Незадачливого сладкоежку задержали полицейские.
Незадачливого сладкоежку задержали полицейские.
В понедельник, 17 июля, в полицию Воронежа поступил вызов из магазина на улице Депутатской. Сотрудники заявили о краже.
На место сразу выехали полицейские. Оказалось, что около 17:00 в торговый зал зашел мужчина. Он прошел к стеллажу со сладостями и набрал кондитерских изделий на 1000 рублей.
После этого он попытался скрыться. Но это заметили сотрудники и попытались его задержать до приезда полиции. Участковые подоспели оперативно и задержали с поличным 33-летнего местного жителя.
«В отделе полиции он дал признательные показания», — рассказали в
Сейчас мужчину поместили в изолятор — за грабеж ему грозит до 4 лет тюрьмы.