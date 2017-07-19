В Воронеже мужчина пытался украсть из магазина сладости на 1000 рублей

В понедельник, 17 июля, в полицию Воронежа поступил вызов из магазина на улице Депутатской. Сотрудники заявили о краже.

На место сразу выехали полицейские. Оказалось, что около 17:00 в торговый зал зашел мужчина. Он прошел к стеллажу со сладостями и набрал кондитерских изделий на 1000 рублей.

После этого он попытался скрыться. Но это заметили сотрудники и попытались его задержать до приезда полиции. Участковые подоспели оперативно и задержали с поличным 33-летнего местного жителя.

«В отделе полиции он дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.