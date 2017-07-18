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22:54 (мск), источник: ТАСС

В МВД подтвердили сообщения об обысках в банке «Югра» в Петербурге

По данным источника в правоохранительных органах, следственные мероприятия связаны с деятельностью работников банка, которых подозревают в мошенничестве.

Источник: ИТАР-ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Обыски, которые прошли во вторник петербургском офисе банка «Югра», проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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«Мы подтверждаем факт проведения следственных действий в офисе одного из финансовых учреждений, располагающихся на Суворовском проспекте, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), — сообщили в полиции, не уточняя детали расследования.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, обыски не связаны непосредственно с деятельностью банка «Югра». «Они связаны с деятельностью лиц, работников банка, которых подозревают в мошеннических действиях. Отделение банка на Суворовском проспекте — место работы подозреваемых, в связи с этим проходила проверка», — сказал собеседник агентства.

По данным петербургских СМИ, два сотрудника банка являются подозреваемыми в деле об обналичивании средств, возбужденном в 2016 году.

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