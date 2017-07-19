В Ростовской области ИЖ-2715 насмерть сбил 12-летнего мальчика
18 июля около 21:00 в хуторе Свободный Целинского района произошло ДТП с участием 12-летнего пешехода, от полученных травм мальчик скончался, сообщает
18 июля около 21:00 в хуторе Свободный Целинского района произошло ДТП с участием 12-летнего пешехода, от полученных травм мальчик скончался, сообщает
По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля ИЖ-2715 допустил наезд на ребенка, который возвращался домой от родственников. Мальчик шел вдоль проезжей части.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.