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09:18 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области ИЖ-2715 насмерть сбил 12-летнего мальчика

18 июля около 21:00 в хуторе Свободный Целинского района произошло ДТП с участием 12-летнего пешехода, от полученных травм мальчик скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля ИЖ-2715 допустил наезд на ребенка, который возвращался домой от родственников. Мальчик шел вдоль проезжей части.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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