Посетительница пыталась пронести сим-карту в уссурийскую колонию

Посетительница спрятала ее в кошельке между пластиковых карт. Когда сотрудники исправительного учреждения нашли сим-карту, женщина попыталась уничтожить ее. Сим-карта была изъята. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.