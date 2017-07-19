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03:43 (мск), источник: Вести Приморье

Посетительница пыталась пронести сим-карту в уссурийскую колонию

Сотрудники ИК-41 ГУФСИН при досмотре прибывшей в колонию на свидание женщины обнаружили у нее сим-карту.

Посетительница спрятала ее в кошельке между пластиковых карт. Когда сотрудники исправительного учреждения нашли сим-карту, женщина попыталась уничтожить ее. Сим-карта была изъята. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В настоящий момент материалы по данному факту переданы в мировой суд г. Уссурийска для привлечения гражданки В. к административной ответственности.

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