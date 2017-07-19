Посетительница пыталась пронести сим-карту в уссурийскую колонию
Сотрудники ИК-41 ГУФСИН при досмотре прибывшей в колонию на свидание женщины обнаружили у нее
Сотрудники ИК-41 ГУФСИН при досмотре прибывшей в колонию на свидание женщины обнаружили у нее
Посетительница спрятала ее в кошельке между пластиковых карт. Когда сотрудники исправительного учреждения нашли
В настоящий момент материалы по данному факту переданы в мировой суд г. Уссурийска для привлечения гражданки В. к административной ответственности.