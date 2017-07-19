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03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Приговор выслушали наркоторговцы из Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре осудили двоих наркоторговцев.

Установлено, что мужчины не были знакомы друг с другом, но входили в одну преступную группировку. Банда занималась продажей запрещенных веществ через Интернет. Комсомольчане общались с организатором с помощью мессенджеров. Посредством закладок фигуранты получали от лидера синтетические наркотики, делили их на мелкие партии и передавали заказчикам.

В феврале 2017 года злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по краю. В тот момент у одного из фигурантов находилось 20 граммов наркотика, у его подельника — 800 граммов. Позже в их квартирах нашли телефоны, с помощью которых они переписывались, и записи со схемами сбыта наркотических веществ.

Суд приговорил одного из мужчин к 4,5 годам лишения свободы, второго — к 2,5 годам. Оба фигуранта отправятся в колонию строгого режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по краю.

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