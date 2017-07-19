Приговор выслушали наркоторговцы из Хабаровского края

Установлено, что мужчины не были знакомы друг с другом, но входили в одну преступную группировку. Банда занималась продажей запрещенных веществ через Интернет. Комсомольчане общались с организатором с помощью мессенджеров. Посредством закладок фигуранты получали от лидера синтетические наркотики, делили их на мелкие партии и передавали заказчикам.

В феврале 2017 года злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по краю. В тот момент у одного из фигурантов находилось 20 граммов наркотика, у его подельника — 800 граммов. Позже в их квартирах нашли телефоны, с помощью которых они переписывались, и записи со схемами сбыта наркотических веществ.