Правительство Хабаровского края: Мошенники стали реже обманывать владельцев банковских карт

Было отмечено, что в этом году снизилось число преступлений с использованием платежных систем. Доля таких дел за первые шесть месяцев 2017 года сократилась с 52% от общего числа мошенничеств до 47,8%. При этом раскрываемость по фактам телефонных и Интернет махинаций повысилась на 2%.

Однако по словам врио заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по краю Михаила Людиншина, жителям края не следует терять бдительность. Анализ показал, что мошенники постоянно меняют уже известные всем схемы обмана и придумывают новые. Если раньше их жертвами становились доверчивые пенсионерки, то теперь в зону риска попали молодые люди, активно использующие интернет-технологии.