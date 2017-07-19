Правительство Хабаровского края: Мошенники стали реже обманывать владельцев банковских карт

Было отмечено, что в этом году снизилось число преступлений с использованием платежных систем. Доля таких дел за первые шесть месяцев 2017 года сократилась с 52% от общего числа мошенничеств до 47,8%. При этом раскрываемость по фактам телефонных и Интернет махинаций повысилась на 2%.
Однако по словам врио заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по краю Михаила Людиншина, жителям края не следует терять бдительность. Анализ показал, что мошенники постоянно меняют уже известные всем схемы обмана и придумывают новые. Если раньше их жертвами становились доверчивые пенсионерки, то теперь в зону риска попали молодые люди, активно использующие интернет-технологии.
«Большой процент потерпевших теперь составляют пользователи электронных торговых площадок “Авито”, “Дром”, “Фарпост”, осуществляющие покупку и продажу. Им звонят и обещают сделать платеж, после чего под предлогом каких-то сбоев человеку предлагается сообщить подтверждающий код из пришедшего смс. Как только мошенник получает пароль, он регистрируется в платежном онлайн приложении абонента и списывает деньги с карты гражданина», — объяснил представитель УМВД. Участники заседания попросили представителей банка усилить информационную работу со своими клиентами. В частности, выдавать новым получателям платежных карт специальные буклеты, рассказывающие об основных принципах защиты. Также было предложено ввести более жесткие правила регистрации онлайн приложений и сократить суточные лимиты перевода денег сразу после установки программ. Сотрудники кредитных организаций пообещали рассмотреть все высказанные идеи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.