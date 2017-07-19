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04:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего в Краснофлотском районе ребенка нашли в Хабаровске

Связь с 11-летним Дмитрием оборвалась на выходных.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 июля, AmurMedia.

Пропавшего на выходных Дмитрия Радионова оперативно нашли в Хабаровске. Связь с мальчиком оборвалась на этих выходных — школьник ушел из дома и не вернулся, сообщили корр. ИА AmurMedia в ПСО «Восток».

Потерявшийся 15 июля 11-летний Дмитрий Радионов был найден. Сообщается, что ребенк был отвезен в полицию для выяснения обстоятельств.

Напомним, с просьбой о помощи к интернет-общественности и волонтерам обратились родные пропавшего ребенка. По словам обеспокоенной семьи, мальчик пропал в окрестностях улицы Маяковского.

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