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04:10 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

По факту аварии проводится проверка.

В Братске в ДТП пострадала 4-летняя девочка.

Авария произошла на улице Курчатова 17 июля. Выяснилось, что 34-летний водитель «Лексуса» сбил 4-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с матерью по нерегулируемому пешеходному пешеходу. Как сообщает портал «Город», пострадавшего ребенка с «черепно-мозговой травмой» доставили в детскую городскую больницу.

По факту ДТП в Братске проводится полицейская проверка.

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