В Братске водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

Авария произошла на улице Курчатова 17 июля. Выяснилось, что 34-летний водитель «Лексуса» сбил 4-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с матерью по нерегулируемому пешеходному пешеходу. Как сообщает портал «Город», пострадавшего ребенка с «черепно-мозговой травмой» доставили в детскую городскую больницу.