Жестокое убийство произошло в Приморье

Приморец задушил, а затем сжег женщину из-за автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Инцидент произошел 17 июля в городе Артеме. В этот день домой не вернулась 28-летняя девушка, и родсвтенникизабили тревогу. Известно, что девушка работала водителем в таксомоторной компании.

На следующий день пропавшую обнаружили в лесном массиве «Дубки». Тело девушки было сожжено. Неподалеку стоял автомобиль такси.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Подозреваемым в жестоком убийстве стал 27-летний житель Артема, который рассказал, что потерпевшую он сначала задушил, а после сжег тело. Свой поступок парень объяснил тем, что хотел завладеть, а после продать автомобиль девушки, но осуществить задуманное у него не вышло.