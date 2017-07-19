Жестокое убийство произошло в Приморье
27-летний парень расправился с девушкой
27-летний парень расправился с девушкой
Приморец задушил, а затем сжег женщину
Инцидент произошел 17 июля в городе Артеме. В этот день домой не вернулась 28-летняя девушка, и родсвтенникизабили тревогу. Известно, что девушка работала водителем в таксомоторной компании.
На следующий день пропавшую обнаружили в лесном массиве «Дубки». Тело девушки было сожжено. Неподалеку стоял автомобиль такси.
В ходе проведения
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Преступление раскрыто при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.