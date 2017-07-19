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04:32 (мск), источник: VLADNEWS

Жестокое убийство произошло в Приморье

27-летний парень расправился с девушкой из-за желания завладеть ее авто.

Приморец задушил, а затем сжег женщину из-за автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Инцидент произошел 17 июля в городе Артеме. В этот день домой не вернулась 28-летняя девушка, и родсвтенникизабили тревогу. Известно, что девушка работала водителем в таксомоторной компании.

На следующий день пропавшую обнаружили в лесном массиве «Дубки». Тело девушки было сожжено. Неподалеку стоял автомобиль такси.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Подозреваемым в жестоком убийстве стал 27-летний житель Артема, который рассказал, что потерпевшую он сначала задушил, а после сжег тело. Свой поступок парень объяснил тем, что хотел завладеть, а после продать автомобиль девушки, но осуществить задуманное у него не вышло.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Преступление раскрыто при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

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