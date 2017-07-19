Лихач из Хабаровска попал в серьезное ДТП, пытаясь скрыться от погони
Суд назначил беглецу наказание в виде лишения прав на год.
Суд назначил беглецу наказание в виде лишения прав на год.
Хабаровск, 19 июля, AmurMedia.
Автолюбитель на
Авария с участием водителя
— В результате пострадала пассажирка Toyota, получившая закрытый перелом левого плеча, ушиб головного мозга и кровоизлияние. Женщину направили в ККБ-2, госпитализирована. Водителя установили, постановлением суда ему назначено административное наказание в виде лишения права управления на срок 12 месяцев, — уточнила Наталья Прохорец.