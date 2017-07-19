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04:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лихач из Хабаровска попал в серьезное ДТП, пытаясь скрыться от погони

Суд назначил беглецу наказание в виде лишения прав на год.

Хабаровск, 19 июля, AmurMedia.

Автолюбитель на Toyota-Corolla пытался уйти от преследования патрульного экипажа ДПС в Хабаровск и въехал в бордюр, а потом в световую опору. Пассажирка автомобиля госпитализирована, мужчине назначено административное наказание, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД г. Хабаровска Наталья Прохорец.

Авария с участием водителя Toyota-Corolla произошла 18 июля. Мужчина не остановился после сигналов сотрудника полиции, после чего его стал преследовать патрульный экипаж ДПС. В ходе погони лихач не справился с управлением, и въехал в бордюр, после чего съехал с проезжей части и врезался в световую опору. С места ДТП мужчина скрылся.

— В результате пострадала пассажирка Toyota, получившая закрытый перелом левого плеча, ушиб головного мозга и кровоизлияние. Женщину направили в ККБ-2, госпитализирована. Водителя установили, постановлением суда ему назначено административное наказание в виде лишения права управления на срок 12 месяцев, — уточнила Наталья Прохорец.

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