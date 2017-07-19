Крупной суммы денег лишился предприниматель из Владивостока
Двое злоумышленников напали на мужчину в подъезде жилого дома.
Двое злоумышленников напали на мужчину в подъезде жилого дома.
У предпринимателя из Владивостока похитили сумку с 680 тысячами рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент произошел в Первомайском районе города. Мужчина рассказала, что на него напали неизвестные, похитив сумку с деньгами. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 680 тысяч рублей.
В ходе
Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.