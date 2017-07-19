BMW Х5 и Honda Accord подожгли в Ангарске ночью 19 июля
Виновные лица устанавливаются.
Виновные лица устанавливаются.
Возгорание автомобилей BMW Х5 и Honda Accord произошло в 89-м квартале Ангарска сегодня ночью, 19 июля. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать поджог. В настоящее время специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— В результате пожара в иномарках уничтожены сгораемые части моторного отсека, — рассказали корр. агентства в
Последствия пожара ликвидировали в 03.13 по местному времени.