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05:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

BMW Х5 и Honda Accord подожгли в Ангарске ночью 19 июля

Виновные лица устанавливаются.

Возгорание автомобилей BMW Х5 и Honda Accord произошло в 89-м квартале Ангарска сегодня ночью, 19 июля. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать поджог. В настоящее время специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

— В результате пожара в иномарках уничтожены сгораемые части моторного отсека, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара ликвидировали в 03.13 по местному времени.

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