BMW Х5 и Honda Accord подожгли в Ангарске ночью 19 июля

Возгорание автомобилей BMW Х5 и Honda Accord произошло в 89-м квартале Ангарска сегодня ночью, 19 июля. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать поджог. В настоящее время специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.