В Красноярске водитель со сломанной рукой избил мужчину после ДТП
Потасовка между водителями произошла на въезде на ул. Авиаторов.
Потасовка между водителями произошла на въезде на ул. Авиаторов.
После незначительного ДТП на пересечении ул. Авиаторов и Октябрьской один из водителей устроил потасовку с виновником аварии. Инцидент произошел 18 июля. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в группе «ЧП Красноярск».
На кадрах видно, как белая иномарка Volkswagen Polo не успела затормозить и въехала в темный автомобиль на повороте. Из второй машины вышел мужчина с загипсованной рукой и в футболке с логотипом охранной фирмы. Он сам подошел к виновнику аварии и несколько раз ударил автомобилиста по лицу. На этом потасовка между мужчинами закончилась, а участники аварии начали рассматривать поврежденные машины.
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