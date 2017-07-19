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05:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водитель со сломанной рукой избил мужчину после ДТП

Потасовка между водителями произошла на въезде на ул. Авиаторов.

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После незначительного ДТП на пересечении ул. Авиаторов и Октябрьской один из водителей устроил потасовку с виновником аварии. Инцидент произошел 18 июля. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как белая иномарка Volkswagen Polo не успела затормозить и въехала в темный автомобиль на повороте. Из второй машины вышел мужчина с загипсованной рукой и в футболке с логотипом охранной фирмы. Он сам подошел к виновнику аварии и несколько раз ударил автомобилиста по лицу. На этом потасовка между мужчинами закончилась, а участники аварии начали рассматривать поврежденные машины.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что 18 июля на данном перекрестке было зарегистрировано два ДТП без пострадавших. Участники самостоятельно оформили аварии. При этом заявлений о драке в полицию не поступало.

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