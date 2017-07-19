В Красноярске водитель со сломанной рукой избил мужчину после ДТП

После незначительного ДТП на пересечении ул. Авиаторов и Октябрьской один из водителей устроил потасовку с виновником аварии. Инцидент произошел 18 июля. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как белая иномарка Volkswagen Polo не успела затормозить и въехала в темный автомобиль на повороте. Из второй машины вышел мужчина с загипсованной рукой и в футболке с логотипом охранной фирмы. Он сам подошел к виновнику аварии и несколько раз ударил автомобилиста по лицу. На этом потасовка между мужчинами закончилась, а участники аварии начали рассматривать поврежденные машины.