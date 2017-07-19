Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
9 вредных советов загорающим
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
05:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Экс-таможенник получил реальный срок в Приморье

Экс-таможенник получил реальный срок в Приморье.

Бывший сотрудник таможенных органов Приморского края за взяточничество и мошенничество приговорен судом к пяти годам лишения свободы, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Собранные доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Получение взятки, мелкое взяточничество, мошенничество».

Как прокомментировали ситуацию в прокуратуре, суд установил, что в августе и декабре 2014 года виновный получил взятку от представителя внешнеэкономической деятельности за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу. Свыше 30 тысяч рублей поступили на банковскую карту супруги.

С февраля по март 2015 года экс-сотрудника таможенных органов перевели на новую должность. Однако, пользуясь служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием он получил от представителя двух юристов деньги за оказание содействия в беспрепятственном таможенном оформлении товаров.

Суд приговорил осужденного у пяти годам лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей и лишением классного чина «советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса».

Стоит отметить, что приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Брязгунова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Экс-таможенник получил реальный срок в Приморье
В США опровергли сообщения о «секретной» встрече Путина и Трампа
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Мадуро созвал совет обороны в связи с заявлениями Трампа
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь