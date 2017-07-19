Экс-таможенник получил реальный срок в Приморье.

Бывший сотрудник таможенных органов Приморского края за взяточничество и мошенничество приговорен судом к пяти годам лишения свободы, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Собранные доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Получение взятки, мелкое взяточничество, мошенничество».

Как прокомментировали ситуацию в прокуратуре, суд установил, что в августе и декабре 2014 года виновный получил взятку от представителя внешнеэкономической деятельности за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу. Свыше 30 тысяч рублей поступили на банковскую карту супруги.

С февраля по март 2015 года экс-сотрудника таможенных органов перевели на новую должность. Однако, пользуясь служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием он получил от представителя двух юристов деньги за оказание содействия в беспрепятственном таможенном оформлении товаров.

Суд приговорил осужденного у пяти годам лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей и лишением классного чина «советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса».

Стоит отметить, что приговор в законную силу не вступил.