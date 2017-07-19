Пожарные спасли жителя Назарово во время романтического свидания

Романтическое свидание пары из Назарово завершилось спасательной операцией. 21-летний парень залез на высокую скалу, но спуститься самостоятельно не смог. Инцидент произошел 17 июля около 23:00. Об этом сообщает местное издание «Назарово-онлайн».

Пара устроила свидание в районе объездной дороги в Ачинск за плотиной Назаровской ГРЭС. Молодой человек решил развести костер и в поисках сухих веток забрался на высокую скалу. Спуститься вниз парень не смог, а его 17-летняя девушка вызвала на место спасателей.

Прибывшие пожарные приняли решение спасти жителя Назарово с помощью автолестницы. Спускать молодого мужчину по камням было слишком рискованно, рассказали в издании.