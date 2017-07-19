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05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пожарные спасли жителя Назарово во время романтического свидания

Молодой человек залез на высокую скалу, но спуститься вниз не смог.

Романтическое свидание пары из Назарово завершилось спасательной операцией. 21-летний парень залез на высокую скалу, но спуститься самостоятельно не смог. Инцидент произошел 17 июля около 23:00. Об этом сообщает местное издание «Назарово-онлайн».

Пара устроила свидание в районе объездной дороги в Ачинск за плотиной Назаровской ГРЭС. Молодой человек решил развести костер и в поисках сухих веток забрался на высокую скалу. Спуститься вниз парень не смог, а его 17-летняя девушка вызвала на место спасателей.

Прибывшие пожарные приняли решение спасти жителя Назарово с помощью автолестницы. Спускать молодого мужчину по камням было слишком рискованно, рассказали в издании.

В результате спасателям пожарной части № 12 пришлось выдвинуть лестницу на полную длину и спустить парня на землю. Продолжили ли молодые люди после этого свидание или вернулись домой, не сообщается.

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