Пожарные спасли жителя Назарово во время романтического свидания
Молодой человек залез на высокую скалу, но спуститься вниз не смог.
Молодой человек залез на высокую скалу, но спуститься вниз не смог.
Романтическое свидание пары из Назарово завершилось спасательной операцией. 21-летний парень залез на высокую скалу, но спуститься самостоятельно не смог. Инцидент произошел 17 июля около 23:00. Об этом сообщает местное издание «Назарово-онлайн».
Пара устроила свидание в районе объездной дороги в Ачинск за плотиной Назаровской ГРЭС. Молодой человек решил развести костер и в поисках сухих веток забрался на высокую скалу. Спуститься вниз парень не смог, а его 17-летняя девушка вызвала на место спасателей.
Прибывшие пожарные приняли решение спасти жителя Назарово с помощью автолестницы. Спускать молодого мужчину по камням было слишком рискованно, рассказали в издании.
В результате спасателям пожарной части № 12 пришлось выдвинуть лестницу на полную длину и спустить парня на землю. Продолжили ли молодые люди после этого свидание или вернулись домой, не сообщается.