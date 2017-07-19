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05:45 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Казачинском районе школьник чуть не умер на уроке физкультуры

12-летнему мальчику с врождённым пороком сердца были рекомендованы занятия физической активностью с ограничением нагрузки.

Источник: Вести - Красноярск

Однако ребёнка допустили к активным подвижным играм, во время которых мальчик потерял сознание и у него остановилось сердце. Спасти жизнь удалось только благодаря грамотным действиям медицинских работников.

«В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка всем лицам, причастным к произошедшему», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.


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