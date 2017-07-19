Миллионный доход жителя Владивостока заинтересовал прокуратуру.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, житель Владивостока с марта 2013 года в течение года на возмездной основе, систематически оказывал услуги по обналичиванию денежных средств отдельным юридическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

От незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере 2 миллионов 589 тысяч рублей.

Клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия и организации.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.