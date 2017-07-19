Интерпол удалил Мухтара Аблязова из списка разыскиваемых лиц

Источник: Forbes.kz

Напомним, Специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам 7 июня 2017 заочно приговорил Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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В отношении Аблязова также возбуждены уголовные дела в России и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в миллиарды долларов, пишет ТАСС.

Уголовное дело против банкира возбудили в 2009, после чего он бежал из Казахстана и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 Аблязов был арестован во Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.