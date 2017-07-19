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06:09 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае после ДТП машины разлетелись по кюветам (видео)

Авария произошла из-за неудачного обгона.

На 878-м километре трассы М 53 «Байкал» из-за столкновения две машины улетели в кюветы по разные стороны дороги. Авария с участием автомобилей Mazda и ВАЗ произошла накануне.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что 25-летний парень на отечественном автомобиле начал совершать обгон идущего впереди автомобиля, в то же время 68-летний мужчина за рулем Mazda тоже решил обогнать идущий впереди транспорт. «Автомобили двигались в одной полосе, произошел так называемый двойной обгон», — уточнили в ГАИ.

Автомобили столкнулись по касательной и от удара разлетелись по разные стороны дороги, где каждая машина съехала в кювет: Mazda в левый, ВАЗ в правый. В ДТП серьезно пострадала 65-летняя пассажирка автомобиля Mazda, несмотря на то, что была пристегнута ремнями безопасности. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

В ГИБДД добавили, что оба участника ДТП были трезвыми, в настоящее время возбуждено административное дело.

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В Красноярском крае после ДТП машины разлетелись по кюветам
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