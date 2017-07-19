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08:12 (мск), источник: СуперОмск

Водитель из Омска и трое его пассажиров погибли в страшном ДТП под Тамбовом

Жуткая авария произошла около двух часов дня на 429-м километре трассы «М6 Каспий».

По информации УМВД Тамбовской области, грузовой автомобиль МАЗ, зарегистрированный в Дагестане, столкнулся с автомобилем Hyundai с номерами Волгоградского региона.

За рулем легковушки, как оказалось, был 34-летний омич. В омских пабликах даже появилось сообщение с просьбой о помощи в поиске родных. Судя по комментариям, родственников уже удалось установить.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Госавтоинспекции, мужчина по неустановленным причинам выехал на встречку, где столкнулся с МАЗ-630320 с прицепом, за рулем которого был 58-летний мужчина. В результате ДТП погибли водитель легковушки, а также трое пассажиров — 62-летняя женщина и мужчины, 34 и 76 лет.

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