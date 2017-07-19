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07:17 (мск), источник: Kazinform

Участкового инспектора осудили за гибель трех человек в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Карагандинской области за допущенную халатность приговорен к 2-м годам лишения свободы участковый инспектор.

Источник: Kazinform

Как передает пресс-служба Каркаралинского районного суда, во время весеннего половодья в селе Бесоба Каркаралинского района из-за допущенной халатности участкового инспектора погибло три человека, трое получили телесные повреждения. Акимом села было дано указание участковому инспектору запретить движение людей и автотранспорта в районе подтопления. Для работы была выделена автомашина УАЗ с водителем.

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Несмотря на полученные указания, вместо того, чтобы запретить жителям села передвигаться по опасному участку дороги, подсудимый А. позволил десятку людей сесть в выделенную ему автомашину и попытался перевезти их в другой населенный пункт. Переходя опасный участок дороги, машина провалилась в воду и стала причиной гибели людей. Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

Каркаралинским районным судом участковый инспектор ОВД А. признан виновным по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права в течении трех лет занимать должности на государственной службе, судьи, участкового инспектора полиции в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.

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