Участкового инспектора осудили за гибель трех человек в Карагандинской области

Источник: Kazinform

Как передает пресс-служба Каркаралинского районного суда, во время весеннего половодья в селе Бесоба Каркаралинского района из-за допущенной халатности участкового инспектора погибло три человека, трое получили телесные повреждения. Акимом села было дано указание участковому инспектору запретить движение людей и автотранспорта в районе подтопления. Для работы была выделена автомашина УАЗ с водителем.

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Несмотря на полученные указания, вместо того, чтобы запретить жителям села передвигаться по опасному участку дороги, подсудимый А. позволил десятку людей сесть в выделенную ему автомашину и попытался перевезти их в другой населенный пункт. Переходя опасный участок дороги, машина провалилась в воду и стала причиной гибели людей. Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.