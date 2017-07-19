Житель Омской области своей машиной избил чужое авто

Следователь ОМВД России по Исилькульскому району возбудил уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

Как выяснилось, 23-летний житель Исилькуля давно затаил злобу на своего знакомого. Желая отомстить, он за рулем своей машины «ВАЗ-2115» намеренно врезался в машину недруга, тоже «пятнадцатой» модели, припаркованную возле дома, и принялся ее таранить. Парень 4 раза ударил чужую машину своим автомобилем, после чего спешно уехал с места преступления.