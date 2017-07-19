ВАЗ несколько раз перевернулся на трассе — пассажира зажало креслом
В Челябинской области 18 июля произошло ДТП на 7 километре трассы
В Челябинской области 18 июля произошло ДТП на 7 километре трассы
Сообщается, что отечественное авто ВАЗ- 2199 вылетело в кювет и несколько раз перевернулось. Вызволять пострадавших из груди искореженного металла пришлось спасателям, ноги одного из мужчин зажало креслом. Оба участника аварии получили серьезные травмы в виде переломов. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.