ВАЗ несколько раз перевернулся на трассе — пассажира зажало креслом

Сообщается, что отечественное авто ВАЗ- 2199 вылетело в кювет и несколько раз перевернулось. Вызволять пострадавших из груди искореженного металла пришлось спасателям, ноги одного из мужчин зажало креслом. Оба участника аварии получили серьезные травмы в виде переломов. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.