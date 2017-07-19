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07:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

ВАЗ несколько раз перевернулся на трассе — пассажира зажало креслом

В Челябинской области 18 июля произошло ДТП на 7 километре трассы Карталы-Анненское. Пострадали двое мужчин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-центр поисково-спасательной службы.

Сообщается, что отечественное авто ВАЗ- 2199 вылетело в кювет и несколько раз перевернулось. Вызволять пострадавших из груди искореженного металла пришлось спасателям, ноги одного из мужчин зажало креслом. Оба участника аварии получили серьезные травмы в виде переломов. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

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