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07:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии «десятка» едва не сбила двух женщин и ребенка на «зебре»

В Стерлитамаке автомобиль едва не сбил пешеходов.

Сообщается, что авария произошла 17 июля, рядом с остановкой «Детская поликлиника». «Десятка» не соблюдая дистанции протаранила иномарку, после чего отлетела на «встречку», где врезалась во встречную «одиннадцатую». Проезжая по пешеходному переходу «десятка» едва не врезается в двух женщин и малолетнего ребенка, которые переходят дорогу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В результате аварии никто не пострадал», — сообщил инспектор по БДД ОГИБДД по Стерлитамаку Станислав Мишинкин.

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