В Башкирии «десятка» едва не сбила двух женщин и ребенка на «зебре»

Сообщается, что авария произошла 17 июля, рядом с остановкой «Детская поликлиника». «Десятка» не соблюдая дистанции протаранила иномарку, после чего отлетела на «встречку», где врезалась во встречную «одиннадцатую». Проезжая по пешеходному переходу «десятка» едва не врезается в двух женщин и малолетнего ребенка, которые переходят дорогу.