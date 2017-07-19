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07:48 (мск), источник: VLADNEWS

Убийца 18-летнего парня во Владивостоке вел дневник

Подробности задержания опасного преступника.

Задержанный 52-летний житель Владивостока, который подозревается в убийстве 18-летнего парня в центре города, вел дневник, где написал о своем преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Как стало известно агентству, молодой человек в этот день собирался увольняться и возвращаться на родину в Узбекистан. Однако утром парень был убит. Орудие убийства — нож, по словам задержанного, он выбросил в районе остановки Луговая, однако сотрудники полиции его до сих пор не нашли.

В ходе обыска у убийцы по месту жительства был обнаружен личный дневник, а последняя запись о том, как он ударил ножом человека.

Отметим, что задержанный работал врачом-офтальмологом и во время задержания он пояснил, что воспользовался ножом в качестве обороны, так как молодой человек нанес ему удар по лицу.

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