Во Владивостоке в автобусе подрались пассажиры.

Источник: РИА "Новости"

Поздно вечером в больницу за медицинской помощью обратился молодой человек с телесными повреждениями. Парень пояснил, что он ехал в автобусе, когда другой пассажир стал провоцировать конфликт и начал его оскорблять, сообщили корреспонденту ИА «Дейта.ру» в правоохранительных органах.

После того как молодой человек сделал замечание второму пассажиру, хулиган набросился с кулаками на оппонента и нанес ему несколько ударов по лицу, разбив очки. На остановке нападавший вышел из автобуса и скрылся, а пострадавший обратился в больницу.

Врачи диагностировали у него множественные ушибленные раны лица и направили его для обследования в отделение челюстно-лицевой хирургии.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личность подозреваемого в нанесении побоев устанавливается.