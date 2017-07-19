Прокуратура проверит заброшенный мемориал в Красноармейском районе, который превратили в пастбище для свиней

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мемориал участникам Великой Отечественной войны превращен в пастбище. Там пасутся свиньи. А сам памятник в удручающем состоянии.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», обязанность осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, возложена на органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память о погибших в Великой Ответственной войне, за поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

В связи с чем, прокурору Красноармейского района поручено проверить исполнение норм федерального законодательства администрацией Красноармейского района.