Прокуратура проверит заброшенный мемориал в Красноармейском районе, который превратили в пастбище для свиней

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мемориал участникам Великой Отечественной войны превращен в пастбище. Там пасутся свиньи. А сам памятник в удручающем состоянии.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», обязанность осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, возложена на органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления ответственны за сохранение памятников Великой Отечественной войны и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память о погибших в Великой Ответственной войне, за поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
В связи с чем, прокурору Красноармейского района поручено проверить исполнение норм федерального законодательства администрацией Красноармейского района.
По итогам проверки будет дана оценка действиям или бездействию органов местного самоуправления, при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.