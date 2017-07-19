Пенсионер из Омской области умер за рулем автомобиля

Вчера, 18 июля, около восьми часов вечера, в скорую помощь Горьковского района позвонил местный житель и попросил срочно приехать на 92-й километр автодороги «Омск — Нижняя Омска». Мужчина пояснил, что 64-летнему водителю автомобиля «Хёндай», с которым он едет, стало плохо.

Врачи скорой незамедлительно выехали по вызову. Но когда они прибыли, им оставалось лишь констатировать смерть пенсионера.