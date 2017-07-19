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07:43 (мск), источник: Om1.ru

Пенсионер из Омской области умер за рулем автомобиля

У 64-летнего мужчины внезапно остановилось сердце.

Вчера, 18 июля, около восьми часов вечера, в скорую помощь Горьковского района позвонил местный житель и попросил срочно приехать на 92-й километр автодороги «Омск — Нижняя Омска». Мужчина пояснил, что 64-летнему водителю автомобиля «Хёндай», с которым он едет, стало плохо.

Врачи скорой незамедлительно выехали по вызову. Но когда они прибыли, им оставалось лишь констатировать смерть пенсионера.

В пресс-службе УМВД России по Омской области Om1.ru пояснили, что причиной смерти мужчины стала внезапная остановка сердца. Проводится проверка.

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