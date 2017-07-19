Появилось видео жуткой аварии с поездом «Уфа-Новороссийск»

Вчера, 18 июля, возле села Мерчанское в Краснодарском крае поезд «Уфа-Новороссийск» буквально смял автомобиль «Хендай акцент». Водитель машины и его пассажир погибли на месте — сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по Южном федеральном округе. Экстренное торможение водителя, посчитавшего, что он успеет проскочить перед поездом, не спасло.

На портале «Блокнот Анапы» появилось видео с места серьезного ДТП: там сейчас работают специалисты. Как можно заметить на кадрах, машина повреждена настолько сильно, что выжить у ее пассажиров шансов не было.