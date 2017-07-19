Пятилетняя девочка пропала в городе Бор Нижегородской области
Волонтёры просят сообщать всю имеющуюся информацию в полицию.
Волонтёры просят сообщать всю имеющуюся информацию в полицию.
Пятилетняя девочка пропала в городе Бор Нижегородской области. Как сообщает нижегородский
Согласно информации до сих пор её местонахождения неизвестно.
На момент пропажи девочка была одета в красную футболку с рисунком и темносиние бриджи. Также на ней были голубая бейсболка и розовые сандалии. Длинные русые волосы собраны в хвост.
Ростом Настя 120 см., глаза карие.
Волонтёры просят сообщать всю имеющуюся информацию в полицию либо напрямую им по телефону 8 (831)-291−51−51.