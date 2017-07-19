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08:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пятилетняя девочка пропала в городе Бор Нижегородской области

Волонтёры просят сообщать всю имеющуюся информацию в полицию.

Пятилетняя девочка пропала в городе Бор Нижегородской области. Как сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтёр», пятилетняя Настя С. исчезла из поля зрения родственников в районе Борского городского парка во вторник 18 июля.

Согласно информации до сих пор её местонахождения неизвестно.

На момент пропажи девочка была одета в красную футболку с рисунком и темносиние бриджи. Также на ней были голубая бейсболка и розовые сандалии. Длинные русые волосы собраны в хвост.

Ростом Настя 120 см., глаза карие.

Волонтёры просят сообщать всю имеющуюся информацию в полицию либо напрямую им по телефону 8 (831)-291−51−51.

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