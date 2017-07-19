Распространителя наркотиков поймали из-за странных фотографий

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который прятал наркотики в стене старого дома, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Мужчина привлек внимание наряда тем, что фотографировал что-то у стены старого дома на ул. 60 лет Октября в Красноярске. Оказалось, что таким образом он фиксировал места закладок — сотрудники Росгвардии обнаружили 20 пакетов с порошком. Эксперты подтвердили, что это был синтетический наркотик весом 5 граммов.