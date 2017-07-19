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08:12 (мск), источник: Newslab.ru

Распространителя наркотиков поймали из-за странных фотографий

Мужчина привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны тем, что фотографировал что-то рядом со стеной старого дома на ул. 60 лет Октября в Красноярске.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который прятал наркотики в стене старого дома, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Мужчина привлек внимание наряда тем, что фотографировал что-то у стены старого дома на ул. 60 лет Октября в Красноярске. Оказалось, что таким образом он фиксировал места закладок — сотрудники Росгвардии обнаружили 20 пакетов с порошком. Эксперты подтвердили, что это был синтетический наркотик весом 5 граммов.

При задержании молодой человек рассказал, что уже отбывал наказание за кражу. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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