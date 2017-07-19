Распространителя наркотиков поймали из-за странных фотографий
Мужчина привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны тем, что фотографировал
Мужчина привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны тем, что фотографировал
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который прятал наркотики в стене старого дома, сообщили в
Мужчина привлек внимание наряда тем, что фотографировал
При задержании молодой человек рассказал, что уже отбывал наказание за кражу. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.