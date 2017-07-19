В Железногорске двое мужчин оставили без жилья 17 человек

В Железногорске двум мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы за квартирные мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Следователи закончили расследование дела и направили его в суд.

Так, двое 30-летних жителей Железногорска обманывали людей, которые обращались к ним за получением денежных займов на личные нужды. Злоумышленники убеждали горожан оформить на одного из них договор купли-продажи, чтобы выдать кредит. После подписания документ регистрировался, а право собственности переходило подозреваемым.

Всего пострадали 17 человек. Общий причиненный ущерб оценивается в 19 млн рублей.

Сейчас организатор этой схемы находится в СИЗО, а его подельник — под домашним арестом. Чтобы возместить вред, причиненный потерпевшим, следователи наложили арест на имущество злоумышленников.