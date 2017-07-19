В Железногорске двое мужчин оставили без жилья 17 человек
Общий причиненный ущерб оценивается в 19 млн рублей.
Общий причиненный ущерб оценивается в 19 млн рублей.
В Железногорске двум мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы за квартирные мошенничества. Об этом сообщает
Так, двое 30-летних жителей Железногорска обманывали людей, которые обращались к ним за получением денежных займов на личные нужды. Злоумышленники убеждали горожан оформить на одного из них договор
Всего пострадали 17 человек. Общий причиненный ущерб оценивается в 19 млн рублей.
Сейчас организатор этой схемы находится в СИЗО, а его подельник — под домашним арестом. Чтобы возместить вред, причиненный потерпевшим, следователи наложили арест на имущество злоумышленников.
Уголовное дело по статье «мошенничество» будет рассмотрено в ближайшее время. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.