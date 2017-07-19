В Новосибирской области снизилось число преступлений

«Одновременно со снижением общего числа зарегистрированных преступлений, снизилось на 14,8% количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 5 404 до 4 605); на 22,3% — преступлений против жизни и здоровья (с 2 203 до 1 712); на 16,9% — краж (с 11 540 до 9 593), на 19,5% — грабежей (с 807 до 650), на 40,5% — разбойных нападений (с 163 до 97), на 19,5% — преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ (344 до 277), на 23,7% — угонов транспортных средств (с 389 до 297)», — заявили в ведомстве.