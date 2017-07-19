В Новосибирской области снизилось число преступлений
Раскрываемость выросла на 9%, отчитались в прокуратуре.
Раскрываемость выросла на 9%, отчитались в прокуратуре.
В Новосибирской области снизилось число преступлений, об этом сообщает
В 1 полугодии 2017 года в Новосибирске зарегистрировано 21 583 преступлений, что на 11,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
«Одновременно со снижением общего числа зарегистрированных преступлений, снизилось на 14,8% количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 5 404 до 4 605); на 22,3% — преступлений против жизни и здоровья (с 2 203 до 1 712); на 16,9% — краж (с 11 540 до 9 593), на 19,5% — грабежей (с 807 до 650), на 40,5% — разбойных нападений (с 163 до 97), на 19,5% — преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ (344 до 277), на 23,7% — угонов транспортных средств (с 389 до 297)», — заявили в ведомстве.
Стало меньше преступлений, совершенных в состоянии опьянения — на 13,1%.
Раскрываемость преступлений в 1 полугодии выросла на 9% и составила 62,5%.
Нераскрытыми остались 6 805 преступлений, в том числе 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 разбоя, 168 грабежей, 4 584 кражи.