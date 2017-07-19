В Челябинске задержана ОПГ, обиравшая кредитные организации
Аферисты работали только с теми конторами, которые кредитуют граждан под залог ПТС.
Аферисты работали только с теми конторами, которые кредитуют граждан под залог ПТС.
В Челябинске задержана группа лиц, подозреваемая в серии мошенничеств в отношении кредитных организаций, — установленный ущерб составляет 1,5 млн рублей, устанавливается причастность участников ОПГ к другим аналогичным деяниям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным
«Установлено, что подозреваемые, используя услуги гражданина 1990 года рождения, оформили на его имя автомобиль иностранного производства
По данным фактам следственным отделом ОП «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Организатор группы арестован, двое подельников отпущены под подписку о невыезде.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.