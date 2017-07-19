В Челябинске задержана ОПГ, обиравшая кредитные организации

В Челябинске задержана группа лиц, подозреваемая в серии мошенничеств в отношении кредитных организаций, — установленный ущерб составляет 1,5 млн рублей, устанавливается причастность участников ОПГ к другим аналогичным деяниям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установлено, что подозреваемые, используя услуги гражданина 1990 года рождения, оформили на его имя автомобиль иностранного производства премиум-класса. Затем оформили на имя владельца два кредита на 700 и 800 тыс. рублей под залог паспорта транспортного средства (ПТС)», — говорится в сообщении.