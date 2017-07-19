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08:21 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске задержана ОПГ, обиравшая кредитные организации

Аферисты работали только с теми конторами, которые кредитуют граждан под залог ПТС.

В Челябинске задержана группа лиц, подозреваемая в серии мошенничеств в отношении кредитных организаций, — установленный ущерб составляет 1,5 млн рублей, устанавливается причастность участников ОПГ к другим аналогичным деяниям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-службы полицейского главка, группа состояла из трех местных жителей.

«Установлено, что подозреваемые, используя услуги гражданина 1990 года рождения, оформили на его имя автомобиль иностранного производства премиум-класса. Затем оформили на имя владельца два кредита на 700 и 800 тыс. рублей под залог паспорта транспортного средства (ПТС)», — говорится в сообщении.

По данным фактам следственным отделом ОП «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Организатор группы арестован, двое подельников отпущены под подписку о невыезде.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

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