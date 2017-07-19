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08:25 (мск), источник: РИА Новости

В Омске велосипедиста осудили на три года за ДТП с гибелью двух человек

НОВОСИБИРСК, 19 июл — РИА Новости. Суд в Омске приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении велосипедиста, по вине которого в автоаварии погибли два человека, сообщает в среду прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

«Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «нарушение другим участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности смерть двух лиц», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 5 августа 2016 года он ехал на велосипеде по правому краю проезжей части улицы Заозерная в Омске. Подъезжая к перекрестку, он не убедился в безопасности маневра и стал пересекать проезжую часть, создав помеху для двигавшегося в попутном направлении автомобиля Toyota Mark II.

«Водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать наезда на велосипедиста, применил экстренное торможение и маневр влево, но принятыми мерами предотвратить аварию не смог и касательно задел велосипедиста, после чего выехал на разделительный газон и полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим транспортным средством. В результате ДТП 24-летний водитель автомобиля Toyota Mark II и его 25-летний пассажир от полученных травм скончались», — сообщили в прокуратуре.

Вину в совершении преступления велосипедист признал частично, мер по погашению причиненного морального вреда родственникам погибших не принял. В ведомстве отметили, что вывод о виновности велосипедиста в частности основан на записи видеорегистратора, предоставленной очевидцами.

Первомайский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд постановил взыскать с него более 2,4 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального и материального вреда.

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