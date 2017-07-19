В Уфе врача убило ударом тока

45-летний мужчина и его жена приехали посмотреть, как подвигается строительство дома, где они купили квартиру — в квадрате улиц Транспортной, Фронтовых бригад, Тухвата Янаби и бульвара Баландина. Об этом сообщает Медиахолдинг «Уфа-пресс».

Супруги увидели, что башенный кран частично разобран. Врач подошел к забору, чтобы посмотреть на стройплощадку. Его жена в этот момент набирала номер строительной компании. Тут она увидела, что её муж безжизненно повис на заборе. Смерть наступила мгновенно.

Издание со ссылкой на слова близких пишет, что на месте происшествия никаких предупреждений о смертельных последствиях прикосновения к забору вывешено не было. Был только плакат, который предупреждал об опасности прохода на стройплощадку. Здесь же была размещена реклама о приеме металлического лома.

Отмечается, что стройплощадка расположена в центре жилого микрорайона. Здесь постоянно ходят люди на остановку, к своим домам, к гаражам и магазину.