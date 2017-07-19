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09:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Тюлячинском районе ураган обрушил минарет мечети

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В деревне Большая Меша Тюлячинского района ураган обрушил минарет мечети.

Град побил посевы картофеля, сообщается в соцсетях. Жители села разместили видео с последствиями разгула стихии.

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Напомним, в Алькеевском районе от удара током погибло стадо коров их хозяйства «КВ-Агро». Хозяева понесли ущерб в размере более 700 тысяч рублей.

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