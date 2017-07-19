Мать четырех детей убил отвергнутый кавалер

По данным следствия, убийство произошло около 22 часов 16 июля в селе Старогорносталево Здвинского района. Компания из семи взрослых человек распивала спиртные напитки в одном из дворов. В какой-то момент 51-летний мужчина начал оказывать знаки внимания 26-летней девушке, матери четырех детей.

Дама отвергла ухаживания кавалера и, оттолкнув нетрезвого гостя, угла в дом. Мужчина также отправился к себе домой, где, дополнительно употребив спиртное, решил отомстить обидчице. Он взял нож и отправился обратно к односельчанке. Обнаружив дверь незапертой, злоумышленник проник в жилище и нанес многодетной матери смертельные ранения.

После этого мужчина, не скрывая, рассказал о своем поступке и даже попросил вызвать полицию. «Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство)», — сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также за грабеж и разбой. Из мест лишения свободы он освободился в январе 2017 года.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что в этой истории «есть все, что характеризует российскую глубинку — бывший арестант, многодетная мать, пьянка и поножовщина». Другие попросили не судить по себе. «Какое примитивное понимание фразы “распивает спиртное”… Может, она была на каком-то семейном празднике, выпила чуток вина», — написал подписчик паблика «АСТ-54» Алексей Федоров.

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