Мать четырех детей убил отвергнутый кавалер
51-летний мужчина не перенес отказа 26-летней девушки и зарезал ее ножом, после чего сам попросил вызвать полицию, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
51-летний мужчина не перенес отказа 26-летней девушки и зарезал ее ножом, после чего сам попросил вызвать полицию, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным следствия, убийство произошло около 22 часов 16 июля в селе Старогорносталево Здвинского района. Компания из семи взрослых человек распивала спиртные напитки в одном из дворов. В
Дама отвергла ухаживания кавалера и, оттолкнув нетрезвого гостя, угла в дом. Мужчина также отправился к себе домой, где, дополнительно употребив спиртное, решил отомстить обидчице. Он взял нож и отправился обратно к односельчанке. Обнаружив дверь незапертой, злоумышленник проник в жилище и нанес многодетной матери смертельные ранения.
После этого мужчина, не скрывая, рассказал о своем поступке и даже попросил вызвать полицию. «Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство)», — сообщили VN.ru в
Некоторые пользователи соцсетей отметили, что в этой истории «есть все, что характеризует российскую глубинку — бывший арестант, многодетная мать, пьянка и поножовщина». Другие попросили не судить по себе. «Какое примитивное понимание фразы “распивает спиртное”… Может, она была на
Недавно в Новосибирске другой «отвергнутый» кавалер жестоко убил брата своей дамы. 46-летний мужчина пришел к 40-летней женщины, а ее 42-летний брат попытался выпроводить гостя из квартиры. Тот обиделся, схватился за нож и начал преследовать жертву, нанося удары. Резня продолжилась за пределами дома. В итоге мужчина скончался на глазах у шокированных соседей от обильной кровопотери.