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09:18 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске водитель, уклоняясь от пешехода, въехал в магазин

В Челябинске, уклоняясь от нарушителя, водитель протаранил магазин автозапчастей. Водитель получил травмы и ушибы.

Авария произошла 18 июля на улице Шагольской. Водитель автомобиля «Рено Логан», уклоняясь от пешехода, идущего в неположенном месте, въехал под крыльцо магазина «Автозапчасти».

Водитель отделался ушибами и самостоятельно выбрался из автомобиля. Примечательно, что машину мужчина купил всего два дня назад. Сейчас требуется дорогостоящий ремонт иномарки.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пассажир иномарки, мальчик 2013 года рождения. С ушибом мягких тканей правого плеча ребенок был направлен на амбулаторное лечение.

Пользователи социальных сетей отметили, что там, где произошло ДТП, пешеходы постоянно перебегают дорогу в неположенном месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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