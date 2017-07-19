В Челябинске водитель, уклоняясь от пешехода, въехал в магазин

Авария произошла 18 июля на улице Шагольской. Водитель автомобиля «Рено Логан», уклоняясь от пешехода, идущего в неположенном месте, въехал под крыльцо магазина «Автозапчасти».

Водитель отделался ушибами и самостоятельно выбрался из автомобиля. Примечательно, что машину мужчина купил всего два дня назад. Сейчас требуется дорогостоящий ремонт иномарки.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пассажир иномарки, мальчик 2013 года рождения. С ушибом мягких тканей правого плеча ребенок был направлен на амбулаторное лечение.

Пользователи социальных сетей отметили, что там, где произошло ДТП, пешеходы постоянно перебегают дорогу в неположенном месте.