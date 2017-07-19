В Челябинске водитель, уклоняясь от пешехода, въехал в магазин
В Челябинске, уклоняясь от нарушителя, водитель протаранил магазин автозапчастей. Водитель получил травмы и ушибы.
В Челябинске, уклоняясь от нарушителя, водитель протаранил магазин автозапчастей. Водитель получил травмы и ушибы.
Авария произошла 18 июля на улице Шагольской. Водитель автомобиля «Рено Логан», уклоняясь от пешехода, идущего в неположенном месте, въехал под крыльцо магазина «Автозапчасти».
Водитель отделался ушибами и самостоятельно выбрался из автомобиля. Примечательно, что машину мужчина купил всего два дня назад. Сейчас требуется дорогостоящий ремонт иномарки.
Кроме того, как сообщает
Пользователи социальных сетей отметили, что там, где произошло ДТП, пешеходы постоянно перебегают дорогу в неположенном месте.
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