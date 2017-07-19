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09:08 (мск), источник: НИА Самара

Любитель быстрой езды из Тольятти 62 раза нарушил правила дорожного движения

В отделе судебных приставов в отношении мужчины было возбуждено более полусотни исполнительных производств.

В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданина И. было возбуждено 62 исполнительных производства о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 63 тысячи рублей.

Судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Ему предстояло погасить задолженности в 5-дневный срок и предоставить платежные документы, подтверждающие погашение задолженности. Также мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами (закон № 340-ФЗ), ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1 (одной) тысячи рублей по каждому исполнительному производству в соответствии со ст.112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Несмотря на предупреждения, гражданин И. все же не спешил погашать задолженности. Нарушив по 60 исполнительным производствам срок для добровольного погашения задолженности, мужчина увеличил свой долг почти в два раза. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству, что составило 60 тысяч рублей.

Решив не продолжать увеличивать задолженность, гражданин И. предоставил судебному приставу-исполнителю платежные документы на общую сумму 63 тысячи рублей и квитанции об оплате исполнительского сбора в размере 60 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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