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09:50 (мск), источник: Sputnik.by

Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно

Мужчина угрожал выпрыгнуть с балкона, находящегося на шестом этаже, причины желания покончить с собой не называются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спасатели предотвратили попытку самоубийства в Гродно, сообщили Sputnik в среду в областном УМЧС.

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Накануне рано утром в МЧС поступило сообщение о том, что местный житель 1959 года рождения угрожает спрыгнуть с балкона, который находится на шестом этаже многоквартирного дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели сняли мужчину с ограждения и передали бригаде скорой помощи.

Мотивы, которые подвигли мужчину на попытку суицида, не сообщаются.

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