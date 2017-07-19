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09:49 (мск), источник: БЕЛТА

В Щучинском районе мужчина погиб при пожаре на даче

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре на даче в деревне Берестовица Щучинского района Гродненской области, соответствующая информация размещена на сайте МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о пожаре в жилом доме, который использовался как дача, поступило 18 июля в 23.50. В результате пожара погиб отец хозяйки дома 1941 года рождения. В самом доме уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы пожары в Воложинском, Вилейском, Пуховичском районах. Один человек спасен при пожаре в деревне Снов Несвижского района.

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