В Щучинском районе мужчина погиб при пожаре на даче
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре на даче в деревне Берестовица Щучинского района Гродненской области, соответствующая информация размещена на сайте МЧС.
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре на даче в деревне Берестовица Щучинского района Гродненской области, соответствующая информация размещена на сайте МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме, который использовался как дача, поступило 18 июля в 23.50. В результате пожара погиб отец хозяйки дома 1941 года рождения. В самом доме уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы пожары в Воложинском, Вилейском, Пуховичском районах. Один человек спасен при пожаре в деревне Снов Несвижского района.