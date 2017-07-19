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09:47 (мск), источник: Nur.kz

Отец рассказал о сыне, погибшем при теракте в Алматы

18 июля весь Алматы в ужасе держал вооруженный мужчина, таким опустевшим и напуганным мегаполис не был никогда.

Год назад, 18 июля весь Алматы в ужасе держал вооруженный мужчина. Сирены, стрельба в разных частях города, закрытые банки и окровавленные тела полицейских. Таким опустевшим и напуганным мегаполис не был никогда, передает Первый канал «Евразия».

Руслан Кулекбаев атаковал сразу два силовых ведомства. Сначала он напал на РУВД Алмалинского района. Ранив постового, террорист завладел его табельным оружием и продолжил расстреливать стражей порядка. Затем террорист направился к зданию Комитета национальной безопасности. По пути ранил еще 12 человек. Недалеко от ведомственного здания его задержали.

В тот день в результате стрельбы погибли трое полицейских и двое гражданских. Позже в различных больницах города скончались ещё пятеро. Только трое из тех, кто в тот день получил ранения, остались живы.

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В суде, при вынесении приговора подсудимый вёл себя цинично и спокойно. В своём последнем слове он рассказал, что в полицейских стрелял из мести. До этого он дважды отбывал наказание за разбойное нападение и хранение огнестрельного оружия. И, по его мнению, несправедливо.

За сутки до совершения террористического акта преступник убил проститутку.

Суд приговорил Кулекбаева к смертной казни. Но, согласно мораторию, который действует в Казахстане, убийца отбывает пожизненное заключение. Сидит в одиночной камере, за весь год никому не написал ни одного письма, свиданий ни с семьей, ни с адвокатом тоже не просил.

«Ровно год, как случилось это трагическое событие в Алматы, ровно год, когда погибли наши сотрудники дорожно-постовой службы. И мы сегодня возлагали цветы, их жены, дети, близкие, родители», — рассказывает Асылбек Османов, руководитель Центра помощи семьям погибших полицейских.

Бакытгуль Жексембиева и Аманбай Кельдибаев сегодня не могут сдержать слез. Год назад от пули террориста погиб их сын, младший сержант полиции Жалгас Кельдибаев. Отец вспоминает свой последний телефонный разговор с ним. Прощание в тот день у них вышло странным.

«Я был в командировке. Он позвонил мне в 8:30. Снимаю трубку это мой сын. Батя, как дела, спрашивает. Хорошо. Я домой звонил, а вы в командировке, оказывается. Да. Потом говорит: прощайте. Я ему не говорил “прощайте”. Потом мне позвонили примерно в 11 и сообщили, что случилось. Я не поверил сначала. Я думал, у них учения там. Приехали в Алматы. 24 дня рядом с ним были», — вспоминает Аманбай Кельдибаев, отец погибшего Жалгаса Кельдибаева.

В сентябре Жалгас собирался отметить свой 24-й день рождения и представить родителям невесту. Но этому не суждено было сбыться. Мужчина оказался в числе полицейских, расстрелянных Русланом Кулекбаевым. 18 июля 2016 года он нес службу у здания КНБ в Алматы. После теракта почти месяц находился в реанимации. Но спасти его врачам так и не удалось. Посмертно Жалгас Кельдибаев награжден орденом «Айбын» III степени.

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